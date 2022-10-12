



"ВСУ выпустили по Белгороду 100 ракет"

Российские каналы сообщают о массивном ракетном обстреле Белгорода ВСУ. По имеющейся информации, такой интенсивности прилётов не было примерно полгода — обычно в день фиксировалось по три-пять ракет в сторону Белгорода.



Ранее, днем, противовоздушная оборона уже работала в городе. Очевидцы сообщали о сбитых в воздухе целях. Также по сообщениям губернатора области, ВСУ нанесли удары по селу, прилеты пришлись на цистерны, "которые уже не используются по назначению". Жертв и пострадавших нет. Кроме того, ВСУ обстреляли приграничный город Шебекино, звук прилетов был слышен во всем городе.