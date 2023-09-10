



ВСУ уже в 15 км от оперативного окружения российских войск на юге Украины

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что уничтожение логистики врага на Юге переведет россиян в режим оперативного окружения. Об этом он сказал в эфире телеканала “Еспресо”.



“На Юге продолжается война логистик. Перед ВСУ стоит задача – уничтожение логистических цепочек поставок для армии РФ. Во-первых, вывести из строя Крымский мост. Во-вторых, перерезать сухопутный коридор или взять его под оперативный контроль. То есть под удары артиллерией или ракетами РСЗО, чтобы доставать в любую точку сухопутного трафика врага”, – отметил военный эксперт.



По словам Свитана, ВСУ должны выйти к железной дороге на Токмак со стороны Волновахи. И это будет успехом украинского наступления на юге.

“После выхода и пересечения железной дороги, мы сможем доставать до сухопутной трассы Бердянск – Токмак. А с помощью HIMARS сможем доставать до сухопутной трассы Ростов – Мелитополь. ВСУ осталось 15-20 км, чтобы выполнить такую задачу”, – сказал эксперт.



По его мнению, это “переведет россиян в режим оперативного окружения. Когда не будет поставки топлива и боеприпасов, россиянам будет тяжело вести боевые действия”.