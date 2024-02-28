



ВСУ ударили по построению военных РФ: минимум 19 погибших

Вооруженные силы Украины нанесли удар по скоплению российских военных во время их торжественного построения для награждения.



Об этом сообщил бывший народный депутат от Партии регионов Олег Царев.



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По его словам, это произошло во временно оккупированной Оленовке Донецкой области.



"Говорят об очередном награждении перед строем и об очередном ударе ракетами РСЗО HIMARS по нашим военнослужащим и о дальнейших потерях. Ничто их не учит", - возмутился Царев.



По сообщениям российских пабликов, это произошло 26 февраля. Под удар попала 155-я отдельная бригада морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток).



"В результате удара 19 военнослужащих бригады погибли, еще 12 получили ранения", - сказано в сообщении.



По предварительным данным, среди 200-х оказались подполковник и заместитель командира бригады Кожухов Роман, майор Абилов Александр и капитан Шахманов Наиль. Ранение получил командир 155-й ОБрМП полковник Михаил Гудков.