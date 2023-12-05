



ВСУ сбили российский Су-24

Украинские военные 5 декабря сбили российский бомбардировщик Су-24М.



Изначально эта информация появилась в сводке Генштаба ВСУ. Позже командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук пояснил, что бомбардировщик россиян был уничтожен в районе острова Змеиный.



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По словам Олещука, Су-24М под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести удар по югу Одесской области. Однако сделать этого не успел.



"Благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг", украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую "сушку" вслед за "российским военным кораблем", - пояснил Олещук.