



ВСУ: Россия изменила тактику обстрелов Украины

Россия в перерывах между массированными ракетными атаками может точечно обстреливать Украину. Кроме того, враг пытается истощить нашу противовоздушную оборону. Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



"Сейчас даже после массированных ракетных атак, когда все уже привыкли к тому, что можно взять определенную паузу в 10-12 суток, пока они будут готовиться - враг не дремлет и начал терроризировать нас небольшими воздушными атаками", - сказала Гуменюк.



Спикер добавила, что Россия сегодня хоть и уменьшила корабельную группировку в Черном море до 11 судов, но держит наготове три ракетоносителя с 20 "Калибрами".



"Это говорит о том, что они продолжают давление на население и абсолютно не исключаются точечные ракетные удары. Скорее всего, из-за погоды применить дроны им не удастся, но расслабляться не следует, поскольку бывает, что ночью утихает порывистость ветра, и именно ночь они сейчас используют для применения Shahed", - добавила она.



Враг истощает ПВО



Наталья Гуменюк также отметила, что Россия сменила тактику ракетных ударов. В частности, оккупанты пытаются ослабить украинскую противовоздушную оборону, поэтому сначала запускают дроны-камикадзе, а затем ракеты.



"Они отслеживают и видят результативность работы нашей ПВО, которая возросла вплоть до 75-80% в противодействии именно их массированным ракетным атакам. Они ищут тактику, когда смогут снизить этот процент противодействия нашей противовоздушной обороны. Поэтому они более дешевые Shahed используют первыми волнами, чтобы разведать и уничтожить средства ПВО и истощить систему наблюдения, а уже потом запускают ракетные атаки", - объяснила спикер.



Гуменюк подтвердила, что россияне в последнее время стали меньше использовать при атаках "Калибры", поскольку их запасы истощаются. Но враг запускает другие ракеты, которых еще достаточно.



Напомним, российская армия во время последней атаки выпустила по Украине 55 ракет. Из них 47 сбили наши силы ПВО, еще три ракеты упали, не долетев до цели.