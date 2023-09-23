



ВСУ прорвали российскую оборону на левом фланге Запорожского фронта

Контрнаступление ВСУ на Мелитопольском направлении продолжается. Украинские военные прорвали оборону россиян в Вербовом Запорожской области. Об этом сообщил командующий группировкой войск “Таврия” бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью CNN.



“На левом фланге (возле Вербового) мы имеем прорыв, и продолжаем продвигаться дальше”, – сказал он, отметив, что украинские войска двигаются “не так быстро, как “в фильмах о Второй мировой войне”.



“Главное – не потерять эту инициативу. И, ну, не потерять это на практике, действиями”, – добавил генерал.



По мнению Тарнавского, большой прорыв в контрнаступлении может произойти после того, как украинские защитники освободят Токмак Запорожской области. Этот город является стратегическим центром российской обороны. Как отмечает CNN, сейчас Силы обороны Украины находятся примерно в 20 километрах от Токмака.