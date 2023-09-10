



ВСУ продолжает упорно продвигаться в районе Работино: освобождено еще 1,5 км

Украинские военные продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении. ВСУ удалось освободить еще 1,5 квадратных километра территории. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.



"Мы продолжаем небольшие продвижения в районе Работино. Освобождено еще около 1,5 квадратных километра нашей украинской территории", - сказал он.



При этом украинские военные сдерживают атаки врага в Донецкой области, в частности, на Марьинском направлении.



"А в районе Марьинки украинские военные отразили около 15 попыток атак врага. Оккупанты не оставляют попыток взять те руины, которые раньше были городом Марьинка", - отметил спикер.



По его словам, оккупанты продолжают использовать тактику "мясных штурмов", чтобы отбить утраченные позиции или прорвать оборону ВСУ. Штупун добавил, что общие потери врага за сутки на Таврическом направлении составили 226 человек, в плен сдались 5 оккупантов.



Украинские военные продолжают наступательные действия в Запорожской области, активные бои продолжаются в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.



Последним освобожденным населенным пунктом было Работино. По данным некоторых западных СМИ, наши воины на юге смогли прорвать первую линию обороны россиян.







