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ВСУ показали кадры с мощным ударом по аэродрому россиян в Джанкое
18.04.2024 18:14 Алина Груднева

ВСУ показали кадры с мощным ударом по аэродрому россиян в Джанкое

Генштаб Вооруженных сил Украины показал кадры ракетного удара по военному аэродрому в Джанкое.
 
 Атака на объект россиян в оккупированном Крыму была осуществлена в ночь на 17 апреля.

Судя по кадрам, удар нанесен двумя группами. В первой было запущено две ракеты, во второй волне - четыре.
 
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"У врага "отминусованы" четыре пусковые установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством Фундамент-М", - сообщили в Генштабе.
 
По словам военных, россияне тщательно скрывают количество пораженных самолетов и потери среди личного состава. По данным Генштаба, войска РФ понесли неожиданные для них потери. Более того, удар по аэродрому в Джанкое ощутимо снизил боевой потенциал россиян.

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