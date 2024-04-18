



ВСУ показали кадры с мощным ударом по аэродрому россиян в Джанкое

Генштаб Вооруженных сил Украины показал кадры ракетного удара по военному аэродрому в Джанкое.



Атака на объект россиян в оккупированном Крыму была осуществлена в ночь на 17 апреля.



Судя по кадрам, удар нанесен двумя группами. В первой было запущено две ракеты, во второй волне - четыре.



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"У врага "отминусованы" четыре пусковые установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством Фундамент-М", - сообщили в Генштабе.



По словам военных, россияне тщательно скрывают количество пораженных самолетов и потери среди личного состава. По данным Генштаба, войска РФ понесли неожиданные для них потери. Более того, удар по аэродрому в Джанкое ощутимо снизил боевой потенциал россиян.