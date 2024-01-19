



ВСУ переходят к активной обороне – РФ готовит большое наступление, – FT

Военное командование Украины приняло решение о переходе Вооруженных Сил Украины к фазе активной обороны уже в 2024 году. Причина – Российская Федерация может планировать провести летом новое масштабное наступление. Вероятно, враг снова попытается захватить столицу, Киев. Об этом идет речь в материале ведущего мирового издания Financial Times с отсылкой на информацию от западных чиновников.



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"Киев уже не надеется на быструю победу, а готовится к длительному противостоянию с Россией. Поэтому цель Сил обороны в течение 2024-го – удерживать линию обороны. Параллельно с этим защитники должны "нащупывать" слабые места в обороне оккупантов и продолжать совершать удары по объектам как в самой России, так и на территории временно аннексированного Крыма", – пишут авторы статьи.



Это, считают на Западе, позволит ВСУ нарастить силы и подготовиться к новому контрнаступлению. Он состоится через год, в 2025-м, когда у защитников будет больше шансов на успех, который зависит в том числе от продления помощи партнеров.



FT отмечает, что даже если в Конгрессе США одобрят решение о продолжении поддержки Украины, маловероятно, что Киев сможет достичь решающего военного и технологического преимущества на поле боя. В целом Запад не верит в операционный прорыв ни одной из сторон в этом году.



Но в Штатах предполагают, что тупиковая ситуация, которая сейчас возникла на поле боя, рискует сыграть на руку агрессору. Поэтому в FT предупреждают, что РФ может решиться на очередное масштабное наступление по всей линии фронта в Украине, в том числе на Киев. Цель неизменна – полностью захватить летом Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области.







Ранее, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что по состоянию на сегодня ни наступление Украины, ни наступление России не являются возможными. Он объяснил это интенсивностью применения беспилотников обеими сторонами и плотностью минных полей, которую не фиксировали со времен Второй мировой войны.