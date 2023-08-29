ВСУ: Освобождение Роботино - мощное психологическое давление на армию РФ
Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила важность освобождения села Работино в Запорожской области.
"Именно продвижение Сил обороны – это очень мощное психологическое давление на врага, а в условиях гибридной войны – это тоже оружие", - подчеркнула Гуменюк.
По ее словам, любой населенный пункт – это возможность закрепиться и вокруг него построить дополнительные рубежи обороны для того, чтобы не быть выбитыми оттуда и, чтобы крепче и точнее нацеливаться на дальнейшую оборону врага.