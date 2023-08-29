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ВСУ: Освобождение Роботино - мощное психологическое давление на армию РФ
29.08.2023 11:42 Дара Киевская

ВСУ: Освобождение Роботино - мощное психологическое давление на армию РФ

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила важность освобождения села Работино в Запорожской области.

"Именно продвижение Сил обороны – это очень мощное психологическое давление на врага, а в условиях гибридной войны – это тоже оружие", - подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, любой населенный пункт – это возможность закрепиться и вокруг него построить дополнительные рубежи обороны для того, чтобы не быть выбитыми оттуда и, чтобы крепче и точнее нацеливаться на дальнейшую оборону врага.



 

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