



ВСУ: Освобождение Роботино - мощное психологическое давление на армию РФ

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк объяснила важность освобождения села Работино в Запорожской области.



"Именно продвижение Сил обороны – это очень мощное психологическое давление на врага, а в условиях гибридной войны – это тоже оружие", - подчеркнула Гуменюк.



По ее словам, любой населенный пункт – это возможность закрепиться и вокруг него построить дополнительные рубежи обороны для того, чтобы не быть выбитыми оттуда и, чтобы крепче и точнее нацеливаться на дальнейшую оборону врага.







