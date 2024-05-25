



ВСУ ликвидировали полмиллиона оккупационных российских войск с начала войны

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 1140 российских оккупантов. Таким образом потери оккупантов в Украине в живой силе с начала полномасштабного вторжения составили уже 500 080 военных.



Об этом говорится в обновленных данных Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.24 ориентировочно составили:



личного состава - 500 080 (+1140) человек ликвидировано;

танков - 7650 (+15) ед;

боевых бронированных машин - 14 786 (+11) ед;

артиллерийских систем - 12 929 (+27) ед;

РСЗО - 1082 (+2) ед;

средства ПВО - 814 (+1) ед;

самолетов - 356 ед;

вертолетов - 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 414 (+4) ед;

крылатых ракет - 2209 ед;

кораблей/катеров - 27 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 17 608 (+39) ед;

специальной техники - 2104 (+3) ед.