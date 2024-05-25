ВСУ ликвидировали полмиллиона оккупационных российских войск с начала войны
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 1140 российских оккупантов. Таким образом потери оккупантов в Украине в живой силе с начала полномасштабного вторжения составили уже 500 080 военных.
Об этом говорится в обновленных данных Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.24 ориентировочно составили:
личного состава - 500 080 (+1140) человек ликвидировано;
танков - 7650 (+15) ед;
боевых бронированных машин - 14 786 (+11) ед;
артиллерийских систем - 12 929 (+27) ед;
РСЗО - 1082 (+2) ед;
средства ПВО - 814 (+1) ед;
самолетов - 356 ед;
вертолетов - 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 414 (+4) ед;
крылатых ракет - 2209 ед;
кораблей/катеров - 27 ед;
подводных лодок - 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн - 17 608 (+39) ед;
специальной техники - 2104 (+3) ед.