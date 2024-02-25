



ВСУ готовятся к новому контрнаступлению, - Зеленский

Вооруженные силы Украины готовятся к новому контрнаступлению, а планов в этот раз будет несколько.



Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".



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"Есть план. План четкий. Детали не могу сказать. Не имею на это право. Этот план связан со сменой руководства, да, там есть соответствующие изменения. Планов будет готовиться несколько из-за утечки информации", - подчеркнул он.



По словам Зеленского, ВСУ имели "кулак" для контрнаступления в 2024 году, но четыре бригады не получили технику и вооружение.



"Не буду говорить, где и не буду говорить, сколько всего готовилось. До сегодняшнего дня из того пакета 4 бригады голые. 4 бригады без техники, о которой было договорено. Не доехали", - отметил он.