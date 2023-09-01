



ВСУ для атаки на Псков использовали картонные дроны – видео

В активном использовании в последнее время Украиной отмечаются беспилотники-камикадзе PPDS австралийского производства для осуществления нападений на объекты на российской территории. В частности, отдельные интернет-источники указывают, что именно такие БПЛА использовались ВСУ при организации террористической атаки 27 августа на псковский аэродром пятнадцатью дронами.



Особенность PPDS заключается в том, что это одноразовый и модульный картонный дрон. Конструкция БПЛА делает его почти невидимым для радаров ПВО, дрон оснащен электрическим двигателем и способен ориентироваться самостоятельно.



Дрон PPDS может переносить до 5 кг груза, его запас хода составляет до 120 км, а крейсерская скорость составляет около 60 км/ч. Благодаря картонной конструкции стоимость аппарата всего 3500 долларов. PPDS позиционируется как многоцелевой беспилотник, поскольку он может перевозить боеприпасы, продукты питания и лекарства. Он может использоваться и для разведывательных операций.



Главной особенностью этого дрона является его модульность и одноразовость, поскольку он почти полностью сделан из вощеной бумаги и резиновых лент, что делает его практически невидимым для радаров. Он настолько легкий, что его можно запустить с помощью катапульты или буквально бросить, как гигантский бумажный самолетик.





