



ВС РФ вновь беспощадно казнили бойцов ВСУ, сдававшихся в плен

Российские военные расстреляли очередную группу украинских военных, которые пытались сдаться в плен.



Судя по кадрам, распространяемым в социальных сетях, украинцы шли с поднятыми руками, показывая, что они безоружны.



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"Точное количество казненных россиянами украинцев не известно, вероятно, их было по меньшей мере семь. Это военнослужащие СОУ. Такой расстрел - это военное преступление! Сейчас нам также известно из какой воинской части российской армии военные, которые беспощадно казнили украинцев", - сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.



Он потребует от ООН и МККК публично признать, что российские военные убивают украинских пленных.