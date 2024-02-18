



ВС РФ расстреляли военнопленных украинцев в Авдеевке

Военные ВС РФ расстреляли шестерых военнопленных украинцев во время отхода ВСУ с позиции "Зенит" в Авдеевке.



По словам спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, в настоящее время проверяются обстоятельства гибели украинских военных.



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Он подчеркнул, что ВСУ в ходе проверки должны установить личности расстрелянных бойцов.



"Эта проверка должна идентифицировать погибших военных, чьи фото распространяют на российских ресурсах", - отметил он.