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ВС РФ расстреляли военнопленных украинцев в Авдеевке
18.02.2024 19:28 Алина Груднева

ВС РФ расстреляли военнопленных украинцев в Авдеевке

Военные ВС РФ расстреляли шестерых военнопленных украинцев во время отхода ВСУ с позиции "Зенит" в Авдеевке.

По словам спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, в настоящее время проверяются обстоятельства гибели украинских военных.

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Он подчеркнул, что ВСУ в ходе проверки должны установить личности расстрелянных бойцов.

"Эта проверка должна идентифицировать погибших военных, чьи фото распространяют на российских ресурсах", - отметил он.

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