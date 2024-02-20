



ВС РФ расстреляли новую группу военнопленных украинцев

Российские военные расстреляли очередную группу украинских военнопленных.



По словам Офиса Генпрокурора Украины, в этот раз это произошло вблизи села Работино Запорожской области. Уточняется, что начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.



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Ранее, 20 февраля, в сети российские паблики начали активно распространять видео с расстрелом бойцов ВСУ, взятых в плен российскими войсками. Уточнялось, что это произошло за два дня до публикации.



Что примечательно, незадолго до этого аналогичным образом в сети начали распространять записи расстрела украинских военнопленных в Авдеевке. Шестерых бойцов ВСУ жестоко казнили во время отхода украинцев с позиции "Зенит".



А до этого аналогичная ситуация, в результате которой, предварительно, убиты двое украинских военных, произошла в селе Веселом Бахмутского района.



Досудебное расследование осуществляют следователи Службы безопасности Украины.