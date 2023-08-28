



Враждебное сотрудничество: 2/3 компонентов в российских дронах - китайские

Международная рабочая группа, которой руководят Андрей Ермак и Майкл Макфол из Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), изучила 174 иностранных компонента, изъятых из трех моделей российских БПЛА, используемых на поле боя в Украине.



Исследование показало, что РФ все еще зависит от компонентов иностранного производства, включая микроэлектронику, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.



Согласно отчету, главным поставщиком компонентов для российских дронов является Китай, на который приходится 67% компонентов, в том числе 17% поставляется через Гонконг.



Турция и Объединенные Арабские Эмираты снабжают 5% и 2% компонентов соответственно. Также обнаружены детали из Японии, Республики Кореи, Швейцарии и других стран, включая процессоры, микросхемы и другие критически важные компоненты.



Международная рабочая группа предложила совместное регулирование, унификацию списков товаров двойного использования и расширение категорий санкционируемых товаров. Важна также четкая инструкция компаниям о соблюдении законодательства.



Группа подчеркнула необходимость более эффективного использования институций, таких, как механизмы по борьбе с отмыванием денег (AML), для усиления мер по контролю над экспортом.