



Возросло число погибших в результате удара россиян по Одессе

В субботу, 16 марта, в Одессе число погибших в результате российского удара возросло до 21 человека.



Об этом сообщила заместительница мэра города Светлана Бедрега.



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По ее словам, еще один раненый в результате ракетного удара скончался сегодня утром в больнице.



Погибшим оказался пострадавший в ходе обстрела спасатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.