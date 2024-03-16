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Возросло число погибших в результате удара россиян по Одессе
16.03.2024 11:46 Алина Груднева

Возросло число погибших в результате удара россиян по Одессе

В субботу, 16 марта, в Одессе число погибших в результате российского удара возросло до 21 человека.

Об этом сообщила заместительница мэра города Светлана Бедрега.

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По ее словам, еще один раненый в результате ракетного удара скончался сегодня утром в больнице.

Погибшим оказался пострадавший в ходе обстрела спасатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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