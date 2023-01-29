



Возможный удар по Крыму: в Госдуме РФ сделали предупреждение Украине

Депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что попытки украинских войск нанести ракетный удар по Крыму "не останутся безнаказанными".



Таким образом Белик отреагировал на заявление советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации. Об этом сообщают РИА Новости.



"Переговоры Украины о поставках новых дальнобойных ракет, возможно, ведутся, и вполне возможно, что их дадут, но это не означает, что они будут безнаказанно стрелять по Крыму. Нам есть чем обороняться и чем контратаковать, так что один из приближенных Зеленского зря тешит себя мыслью, будто бы он сейчас поставит полуостров на колени. Это не удавалось никому. Так что пусть ведут переговоры, но реакция будет заранее предсказуемая - получат по лбу так, что в лучшем случае упадут на спину, а может что и похуже", - заявил депутат Белик.