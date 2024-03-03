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Во Франции ответили, возможна ли отправка войск в Украину
03.03.2024 17:26 Алина Груднева

Во Франции ответили, возможна ли отправка войск в Украину

Отсутствие обсуждений вопроса о возможности отправки французских войск в Украину было бы огромной ошибкой.

По данным издания JDD, такое заявление сделал министр по европейским делам в МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

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"Борьба украинцев - это также и наша борьба. Сопротивляясь захватчику, они борются за безопасность Европы и Франции, ведь империалистические фантазии Владимира Путина явно не ограничиваются Украиной", - отметил он.

По словам Барро, президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры европейских стран продемонстрировали решительность и единство в вопросе необходимости усиления помощи Украине.

"Было бы серьезной ошибкой исключить обсуждение наших возможностей. Было бы преступно поддаться духу капитуляции. Наша твердость перед лицом Путина является залогом нашей безопасности", - добавил он.
 

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