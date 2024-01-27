



Владимир Зеленский выступил с обращением в День памяти жертв Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в День памяти жертв Холокоста



"Сегодня мир чтит память миллионов жертв Холокоста. Преступления нацистов, которому никогда не будет забвения.

Рукотворной катастрофы, которая унесла жизни миллионов невинных людей. Шесть миллионов евреев были убиты...

Каждое новое поколение должно знать правду о Холокосте. Это очень важно для того, чтобы человеческая жизнь оставалась высшей ценностью для всех народов мира.



Так же важно помнить о подвиге тех, кто еще не знал, проиграет ли зло, но вопреки всему хранил в своей душе добро и спасал жизни других.



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К сожалению, мы не знаем всех таких историй спасения, многие имена Праведников и спасителей остались неизвестными. Но каждое имя, которое известно, должно быть сохранено навеки. Чтобы человечество всегда помнило, что даже в самых темных обстоятельствах стоит верить и помогать свету победить.



Вечная память всем жертвам Холокоста!"



