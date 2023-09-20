



Вертолет беглого олигарха Жеваго передали армии Украины

По инициативе Государственного бюро расследований (ГБР) военнослужащим ВСУ передан арестованный вертолет беглого бывшего народного депутата Константина Жеваго.



"Арестованный благодаря ГБР вертолет экс-нардепа и акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ", - отметили в ГБР.



Как известно, вертолет был арестован в рамках расследования уголовного производства в марте 2023 года.



"По решению военного командования страны для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета", - уточнили в ведомстве, добавив, что это воздушное судно принадлежало подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу.



Жеваго использовал вертолет в личных целях во время пребывания на территории Украины.







Напомним, что ГБР обвиняет Жеваго и ряд топ-менеджеров банка "Финансы и Кредит" в организации механизма растраты $113 млн и нанесении ущерба интересам государства и вкладчиков банка.



На данный момент наложен арест на имущество подозреваемого и связанных с ним юридических лиц, в частности "акции его предприятий на сотни миллионов гривен, 26 объектов недвижимости, 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений и 10 квартир".



Печерский суд Киева принял решение о задержании Жеваго в конце 2019 года, а в международный розыск он был объявлен летом 2021-го, хотя адвокаты бизнесмена отрицали этот факт.



Жеваго был задержан в конце 2022 года в Куршевеле по запросу ГБР, на время был арестован, но 5 января отпущен под залог 1 млн евро и судебный надзор до рассмотрения дела по сути.



30 марта суд в городе Шамбери (Франция) отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции Жеваго.