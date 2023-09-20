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Вертолет беглого олигарха Жеваго передали армии Украины | Фото: FERREXPO
20.09.2023 16:00 Дара Киевская

Вертолет беглого олигарха Жеваго передали армии Украины

По инициативе Государственного бюро расследований (ГБР) военнослужащим ВСУ передан арестованный вертолет беглого бывшего народного депутата Константина Жеваго.

"Арестованный благодаря ГБР вертолет экс-нардепа и акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ", - отметили в ГБР.

Как известно, вертолет был арестован в рамках расследования уголовного производства в марте 2023 года.

"По решению военного командования страны для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета", - уточнили в ведомстве,  добавив, что это воздушное судно принадлежало подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. 

Жеваго использовал вертолет в личных целях во время пребывания на территории Украины.



Напомним, что ГБР обвиняет Жеваго и ряд топ-менеджеров банка "Финансы и Кредит" в организации механизма растраты $113 млн и нанесении ущерба интересам государства и вкладчиков банка.

На данный момент наложен арест на имущество подозреваемого и связанных с ним юридических лиц, в частности "акции его предприятий на сотни миллионов гривен, 26 объектов недвижимости, 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений и 10 квартир".

Печерский суд Киева принял решение о задержании Жеваго в конце 2019 года, а в международный розыск он был объявлен летом 2021-го, хотя адвокаты бизнесмена отрицали этот факт.

Жеваго был задержан в конце 2022 года в Куршевеле по запросу ГБР, на время был арестован, но 5 января отпущен под залог 1 млн евро и судебный надзор до рассмотрения дела по сути.

30 марта суд в городе Шамбери (Франция) отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции Жеваго.

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