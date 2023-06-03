Новости » События в Украине
чвк вагнер
03.06.2023 18:04 Алина Груднева

"Вагнеровцы" еще не в полном составе выведены из Бахмута

Наемники ЧВК "Вагнер" еще не в полном составе выведены из Бахмута.

Такое заявление сделал замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"В городе Бахмут ситуация условно стабильная. Мы контролируем юго-западные окраины города. Вагнеровцы окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии", - сказала она.

Маляр добавила, что в целом, ситуация на фронте постепенно меняется, хоть и несущественно. Она напомнила, что в течение нескольких месяцев россияне наступали на востоке на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском направлениях, а также временами активизировались на Шахтерском и Купянском.

"Выйти за это время на границы Донецкой Луганской областей врагу так и не удалось. Враг истощился и сейчас осуществляет замену войск и перегруппировку", – подчеркнула она.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы