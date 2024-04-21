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В ВМС Украины подтвердили удар по судну РФ в Севастополе
21.04.2024 21:00 Алина Груднева

В ВМС Украины подтвердили удар по судну РФ в Севастополе

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины нанесли удар в Севастополе по кораблю "Коммуна" Черноморского флота РФ.

Такими подробностями поделился спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"Характер повреждений верифицирован. Но однозначно корабль выполнять задачи теперь не способен", - сказал он.

Плетенчук пообещал, что удары по кораблям продолжатся до тех пор, пока у РФ там не закончатся судна, или пока РФ не покинет Крым.

Напомним, что утром в Севастополе сообщили о взрывах. "Власти" сообщили, что по одному из кораблей была запущена противотанковая ракета, но ее якобы удалось перехватить.

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