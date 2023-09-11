



В Умань уже прибыло более 3 тысяч паломников

Особый режим въезда/выезда, а также передвижения по городу Умань Черкасской области заработал с понедельника, 11 сентября.



"В частности, работают девять пропускных пунктов. Процедуры контроля, как и в прошлом. Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Задействованы пешие патрули", - сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.



По его словам, а Умань уже прибыло более 3 тыс. паломников, "несмотря на оговорку как на уровне дипломатических служб, так и областной военной администрации".



"В микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков и веществ, производимых на спиртовой основе, а также продажа и использование пиротехнических средств, пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек. Комендантский час с 00:00 до 4:00 действует для всех. Черкасская область – гостеприимная область, однако в нашей стране идет война. Весь комплекс предпринимаемых мер по безопасности – для местных жителей и приезжих. Прошу к этому относиться с пониманием", - призвал Табурец.



Ранее сообщалось, что по оценкам израильской стороны, в этом году в Умань может прибыть около 50 тыс. паломников-хасидов. Однако, бомбоубежища в местах паломничества в Умани могут вместить лишь около 11 тыс. чел. При этом в условиях полномасштабной агрессии РФ и постоянной угрозы ударов российскими ракетами и иранскими дронами паломничество в этом году будет сопровождаться высокими рисками безопасности.



В 2023 году Рош ха-Шана (еврейский Новый год) будут отмечать с 15 по 17 сентября.



