



В Украине восстановили более 750 медицинских учреждений

В Украине уже полностью или частично восстановлено более 750 медицинских учреждений, поврежденных российскими войсками. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.



Сообщается, что больше всего восстановленных заведений в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.



"Враг уничтожает украинские больницы, но мы будем их восстанавливать. Цель – не просто вернуть то, что было, а сделать в медицине качественный шаг вперед после нашей победы", – заявил премьер.



Напомним, сегодня, 1 августа, российские войска обстреляли Херсон. В результате удара повреждена одна из больниц города, погиб врач, а медсестра получила травму.