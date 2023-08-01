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В Украине восстановили более 750 медицинских учреждений
01.08.2023 20:48 Раиса Вовк

В Украине восстановили более 750 медицинских учреждений

В Украине уже полностью или частично восстановлено более 750 медицинских учреждений, поврежденных российскими войсками. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
 
Сообщается, что больше всего восстановленных заведений в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.
 
"Враг уничтожает украинские больницы, но мы будем их восстанавливать. Цель – не просто вернуть то, что было, а сделать в медицине качественный шаг вперед после нашей победы", – заявил премьер.
 
Напомним, сегодня, 1 августа, российские войска обстреляли Херсон. В результате удара повреждена одна из больниц города, погиб врач, а медсестра получила травму. 

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