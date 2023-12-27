



В Украине сказали, как будут использовать F-16

В Украине будут использовать американские истребители F-16, которые скоро поступят на вооружения, на разных участках фронта и для разных задач.



По данным РБК-Украина, о планах на многоцелевые самолеты рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.



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"Планы грандиозные. Самолет многоцелевой, а потому сможет выполнять много задач по поддержке сухопутных войск", - сообщил он.



По словам Игната, этот истребитель можно использовать для разных нужд из-за его многофункциональности, а именно: для ударов по наземным целям на разную глубину обороны противника; прикрытия штурмовой авиации; обеспечения воздушного пространства в акватории Черного моря; прикрытия страны от вражеских дронов и ракет; противодействия вражеским кораблям.



"F-16 имеет широкий спектр вооружения, которое можно применять на том или ином участке фронта. Ну и это поможет получить приоритет в воздухе и позволит противодействовать применению управляемых авиационных бомб", - также добавил Игнат.