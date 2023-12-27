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В Украине сказали, как будут использовать F-16
27.12.2023 19:26 Алина Груднева

В Украине сказали, как будут использовать F-16

В Украине будут использовать американские истребители F-16, которые скоро поступят на вооружения, на разных участках фронта и для разных задач.

По данным РБК-Украина, о планах на многоцелевые самолеты рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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"Планы грандиозные. Самолет многоцелевой, а потому сможет выполнять много задач по поддержке сухопутных войск", - сообщил он.

По словам Игната, этот истребитель можно использовать для разных нужд из-за его многофункциональности, а именно: для ударов по наземным целям на разную глубину обороны противника; прикрытия штурмовой авиации; обеспечения воздушного пространства в акватории Черного моря; прикрытия страны от вражеских дронов и ракет; противодействия вражеским кораблям.

"F-16 имеет широкий спектр вооружения, которое можно применять на том или ином участке фронта. Ну и это поможет получить приоритет в воздухе и позволит противодействовать применению управляемых авиационных бомб", - также добавил Игнат.

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