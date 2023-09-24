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В Украине рассказали о провале РФ в продажах ПВО
24.09.2023 09:32 Алина Груднева

В Украине рассказали о провале РФ в продажах ПВО

Контрнаступление Украины и атаки в Крыму больно ударили по продажам системы ПВО С-400 в России.

Такое мнение выразил глава Главного разведывательного управления Минобороны Украины  Кирилл Буданов в интервью американскому изданию Drive.

"Вооруженные силы Украины разбивают дыры в заявленном военном преимуществе России, показывая, что ее система ПВО следующего поколения С-400 не стоит миллиардов долларов, за которые Москва продает ее на мировом рынке", – отметил Буданов.

По его словам, ракетная система "земля-воздух" С-400 "Триумф" не может защитить россиян, захвативших полуостров. Он подчеркнул, что Украина преследует краткосрочные военные цели, уничтожая средства ПВО РФ, которые стали менее прибыльными.

Также он прокомментировал удары в Москве, ответственность за которые берут местные силы сопротивления режиму. По словам Буданова, удары дронов показывают, что С-400 не может обеспечить безопасность даже российской столицы.
 
"Когда весь мир видит, что какие-то беспилотники атакуют Москву, никто больше не хочет покупать российские системы ПВО", – подчеркнул он.

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