Новости » События в Украине
В Украине рассказали, чем разгромили российскую ЗРК С-400 в Крыму
26.08.2023 19:33 Алина Груднева

В Украине рассказали, чем разгромили российскую ЗРК С-400 в Крыму

Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" россиян была уничтожена в оккупированном Крыму новой ракетой украинского производства.

Информацию об этом в эфире "Украинского радио" подтвердил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. 

"Ракета была новой, абсолютно современной. Это наше новое изделие, которое показало себя абсолютно безупречно", - подчеркнул Данилов.

Речь идет об ударе на мысе Тарханкут, который был нанесен 23 августа. Тогда была полностью уничтожена сама пусковая установка С-400, а также ракеты и личный состав ВС РФ.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы