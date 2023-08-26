



В Украине рассказали, чем разгромили российскую ЗРК С-400 в Крыму

Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" россиян была уничтожена в оккупированном Крыму новой ракетой украинского производства.



Информацию об этом в эфире "Украинского радио" подтвердил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.



"Ракета была новой, абсолютно современной. Это наше новое изделие, которое показало себя абсолютно безупречно", - подчеркнул Данилов.



Речь идет об ударе на мысе Тарханкут, который был нанесен 23 августа. Тогда была полностью уничтожена сама пусковая установка С-400, а также ракеты и личный состав ВС РФ.