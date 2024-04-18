



В Украине прокомментировали "мирный план" Трампа

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не думает, что Дональд Трамп будучи президентом США сможет предотвратить широкомасштабную войну, которую развязала Россия.



Такое заявление он сделал в интервью газете The Washington Post.



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По словам Буданова, даже такое человек, как Трамп, которого он уважает, "не сможет решить этот вопрос за один день". Буданов напомнил, что экс-президент США учился в военной академии.



"В его жизни было девять случаев, когда он поднимался на вершину, падал на самое дно и вновь возвращался", - добавил он, комментируя, почему уважает Трампа.