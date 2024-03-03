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В Украине пояснили, как уничтожение самолетов РФ влияет на ситуацию
03.03.2024 05:35 Алина Груднева

В Украине пояснили, как уничтожение самолетов РФ влияет на ситуацию

Уничтожение украинцами российских истребителей меняет тактику россиян на поле боя.

По данным РБК-Украина, такое пояснение озвучил глава пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш.

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По его словам, в РФ по-прежнему еще много тактической боевой авиации, несмотря на то, что ВС ВСУ за последние две недели сбили довольно много самолетов.

"Они могут изменить тактику, количество авиаударов в день. Могут изменить тип авиации, например, использовать более устаревшую Су-25 или армейскую авиацию. Но, конечно, они не останавливаются на этом и продолжают наносить удары по нашим позициям... Наша задача - сделать так, чтобы условия использования были максимально неприятны", - отметил он.
 

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