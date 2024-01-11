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В Украине получили доказательства использования Россией ракет от КНДР
11.01.2024 18:33 Алина Груднева

В Украине получили доказательства использования Россией ракет от КНДР

Генпрокуратура Украины получила первые доказательства использования Россией ракет, купленных у Северной Кореи.

Об этом в эфире "Суспільне. Спротив" сообщил генпрокурор Андрей Костин.

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"Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей", - сказал генпрокурор.

По словам Костина, военные эксперты по межведомственной рабочей группе при Офисе генпрокурора пришли к такому же выводу. На месте попадания проведен предварительный осмотр, а также анализ обломков ракеты. Комплексная экспертиза продолжается.
 

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