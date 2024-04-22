



В Украине будет очень тяжко, но "армагеддон" не произойдет, – глава ГУР

Начиная со средины мая – начала июня 2024 года, Украину ждет достаточно тяжелая ситуация. Но сильно паниковать не стоит – она не будет катастрофической. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью BBC, успокоив вместе с тем – "армагеддона" не будет.



"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. "Армагеддон" не произойдет, как многие сейчас начинают говорить", – рассказал руководитель ГУР, еще раз обратив внимание, что с середины мая будут проблемы.



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Речь идет обо "всем", а не только о фронте или внутриполитической ситуации. Как пояснил Кирилл Буданов, враг будет прибегать к комплексному подходу против Украины.



На просьбу рассказать хотя бы некоторые детали, главный разведчик страны ответил отрицательно.



"Не будем мы об этом с вами долго разговаривать, но это тяжелый период будет. Середина мая, начало июня", – заявил Буданов, отметив лишь, что россияне будут использовать комплексный подход – "они проводят комплексную операцию".



Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News предостерег: "Если Украина не устоит, то Путин точно вторгнется в Балтийские государства. Почему? Не потому, что есть какая-то идея или стратегия. Путин хочет вернуть влияние Советского Союза".



Украинский лидер отметил, что кремлевский правитель не скрывает намерений вернуть силой все страны, ранее находившиеся в составе СССР.



"В НАТО они или не в НАТО – его это не интересует. Он не боится стран НАТО. После Балтийских государств под ударом будут и Польша, и часть Германии", – добавил президент Зеленский.