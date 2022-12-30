



В российском плену находится 3392 украинских военнопленных

На сегодняшний день в российском плену находится 3392 украинских военнопленных. Об этом сообщила уполномоченная президента по вопросам прав защитников Алена Вербицкая в интервью RND.



По ее словам, сколько из них военных, а сколько гражданских — неизвестно. Тем временем число пропавших без вести на Украине достигло 15 тысяч.



По словам Вербицкой, между числом официально подтвержденных находящихся в плену и пропавших без вести есть несоответствие. В списке людей, о местоположении которых ничего неизвестно, также есть гражданские лица.



"Мы не знаем, что с ними произошло", – сказала Вербицкая.



Она также сообщила о плохом взаимодействии между Украиной и Россией по вопросам, связанным с военнопленными.