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В российском плену находится 3392 украинских военнопленных
30.12.2022 11:38 Раиса Вовк

В российском плену находится 3392 украинских военнопленных

На сегодняшний день в российском плену находится 3392 украинских военнопленных. Об этом сообщила уполномоченная президента по вопросам прав защитников Алена Вербицкая в интервью RND. 

По ее словам, сколько из них военных, а сколько гражданских — неизвестно. Тем временем число пропавших без вести на Украине достигло 15 тысяч. 

По словам Вербицкой, между числом официально подтвержденных находящихся в плену и пропавших без вести есть несоответствие. В списке людей, о местоположении которых ничего неизвестно, также есть гражданские лица.

"Мы не знаем, что с ними произошло", – сказала Вербицкая.

Она также сообщила о плохом взаимодействии между Украиной и Россией по вопросам, связанным с военнопленными. 

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