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В России рассказали о побеге украинского пилота: в ГУР опровергли
18.11.2023 21:10 Алина Груднева

В России рассказали о побеге украинского пилота: в ГУР опровергли

Российские СМИ 18 ноября распространили информацию о том, что некий украинский пилот якобы сбежал на территорию РФ.

Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло эти данные.

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По данным информагентства ТАСС, "побег" якобы организовал некий пилот российского вертолета Алексей Воевода. Никаких доказательств россияне предоставлять не стали.

"Есть такая давняя украинская поговорка - лжет кацап словно старый цап. Это именно тот случай", - сказал в комментарии "РБК-Украина" представитель ГУР Андрей Юсов.

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