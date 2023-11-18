



В России рассказали о побеге украинского пилота: в ГУР опровергли

Российские СМИ 18 ноября распространили информацию о том, что некий украинский пилот якобы сбежал на территорию РФ.



Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло эти данные.



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По данным информагентства ТАСС, "побег" якобы организовал некий пилот российского вертолета Алексей Воевода. Никаких доказательств россияне предоставлять не стали.



"Есть такая давняя украинская поговорка - лжет кацап словно старый цап. Это именно тот случай", - сказал в комментарии "РБК-Украина" представитель ГУР Андрей Юсов.