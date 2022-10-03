



В России признали продвижение ВСУ в Херсонской области

Министерство обороны РФ признало, что украинские войска продвигаются в Херсонской области.



В МО РФ заявили, что ВСУ смогли "вклиниться в глубину российской обороны", сообщают РИА Новости.



"Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину российской обороны, российские силы заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение", - заявили в российском оборонном ведомстве.