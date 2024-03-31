



В РФ похвастались комбинированным ударом по Украине

В России подтвердили, что в ночь на 31 марта нанесли комбинированный удар по Украине.



Минобороны РФ похвасталось тем, что целью для беспилотников и ракет была энергетическая инфраструктура страны.



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"Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины", - сообщили в МО РФ.



В России объявили, будто нарушили работу предприятий оборонной промышленности Украины.