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В РФ похвастались комбинированным ударом по Украине
31.03.2024 14:05 Алина Груднева

В РФ похвастались комбинированным ударом по Украине

В России подтвердили, что в ночь на 31 марта нанесли комбинированный удар по Украине.

Минобороны РФ похвасталось тем, что целью для беспилотников и ракет была энергетическая инфраструктура страны.

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"Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины", - сообщили в МО РФ.

В России объявили, будто нарушили работу предприятий оборонной промышленности Украины.

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