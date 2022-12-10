



В результате пожара в казарме в Крыму погибли двое мобилизованных

Крыму в поселке Советское произошел пожар в казарме, сообщают телеграм-каналы, посвященные событиям на полуострове.



Канал «Крымский», выступающий с пророссийских позиций, со ссылкой на источник в правительстве Крыма пишет о гибели двух человек; около 200 военнослужащих после пожара, как утверждается, были переселены. Согласно этому сообщению, причиной пожара стало «неосторожное обращение с огнем».



Канал «Крымский ветер», выступающий в поддержку Украины, утверждает, что в казармах жили мобилизованные.



Официальных сообщений о пожаре к моменту публикации новости не было.

