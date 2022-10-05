



В освобожденном селе Харьковской области нашли мумифицированные тела

В селе Каменка Харьковской области, которое было освобождено украинцами, нашли два мумифицированных тела в подвале разрушенного дома.

Об этом сообщает полиция Харьковской области в Facebook.

"Полицейские продолжают фиксировать преступления российских военных на Харьковщине. Мумифицированные тела двух мужчин нашли в подвальном помещении разрушенного дома в селе Каменка Изюмского района", - сказано в сообщении.

Останки были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой будет установлена причина смерти.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК.