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В освобожденном селе Харьковской области нашли мумифицированные тела
05.10.2022 19:57 Алина Груднева

В освобожденном селе Харьковской области нашли мумифицированные тела

В селе Каменка Харьковской области, которое было освобождено украинцами, нашли два мумифицированных тела в подвале разрушенного дома.

 
Об этом сообщает полиция Харьковской области в Facebook.
 
"Полицейские продолжают фиксировать преступления российских военных на Харьковщине. Мумифицированные тела двух мужчин нашли в подвальном помещении разрушенного дома в селе Каменка Изюмского района", - сказано в сообщении.
 
Останки были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой будет установлена причина смерти.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК.

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