



В ООН подсчитали число погибших с момента начала войны в Украине

С момента начала войны в Украине, с февраля 2022 года, погибли более 10200 человек, в том числе, 575 детей.



Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Уточняется также, что количество раненых в Украине превысило 19 300 человек.



"С 29 декабря мы стали свидетелями еще одной эскалации конфликта: воздушные атаки по всей Украине привели к увеличению количества смертей и ранений среди гражданского населения, а также к масштабным убыткам и разрушениям домов, школ, больниц, энергосистем и другой важной гражданской инфраструктуры", - сказано в заявлении.