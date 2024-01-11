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В ООН подсчитали число погибших с момента начала войны в Украине
11.01.2024 19:07 Алина Груднева

В ООН подсчитали число погибших с момента начала войны в Украине

С момента начала войны в Украине, с февраля 2022 года, погибли более 10200 человек, в том числе, 575 детей.

Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

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Уточняется также, что количество раненых в Украине превысило 19 300 человек.

"С 29 декабря мы стали свидетелями еще одной эскалации конфликта: воздушные атаки по всей Украине привели к увеличению количества смертей и ранений среди гражданского населения, а также к масштабным убыткам и разрушениям домов, школ, больниц, энергосистем и другой важной гражданской инфраструктуры", - сказано в заявлении.

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