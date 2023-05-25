



В Офисе Зеленского подтвердили: контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней

Украинское контрнаступление уже идет и несколько дней. ВСУ использует полученное оружие для уничтожения российских позиций на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.



Он уточнил, что контрнаступательные действия Вооруженных Сил Украины уже начались несколько дней назад, сообщается на сайте итальянской государственной телерадиовещательной корпорации "Rai".



"Контрнаступление уже продолжается уже несколько дней, идет напряженная война на 1500 км границы, действия уже начались", - сказал Подоляк в интервью итальянскому телеканалу Tg1, подчеркнув при этом, что украинская сторона не хочет наносить удары по российской территории.



"Мы используем оружие, которое вы нам дали, для уничтожения российских позиций на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым… Сегодня у нас есть ракеты большой дальности "Storm Shadow", "Леопарды", противоракетные комплексы, которые нам подарили Франция и Италия. F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство", - сказал Подоляк, отметив, что "будь они у нас год назад - война бы уже закончилась".



Позже в своем Twitter советник главы Офиса Президента Украины написал следующее:



"Еще раз о контрнаступлении. Без лишних вопросов.

1. Это не какой-то "один ивент", который начнется в конкретный час конкретного дня торжественным перерезанием красной ленточки.

2. Это десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск РФ на разных направлениях, которые уже происходили вчера, происходят сегодня и будут происходить завтра.

3. Интенсивное уничтожение логистического обеспечения противника – это также контрнаступление"

