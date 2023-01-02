



"В Макеевке - сотни раненых и убитых, никто не знает точно сколько"

Бывший “министр обороны” “ДНР” И.Стрелков-Гиркин опубликовал информацию об обстреле Макеевке ВСУ.



Стрелков пишет: "По Макеевке, коротко:



Информацию о поражении объекта получил в районе часа ночи 01.01.2023.



Объект, в котором располагалось N-ское подразделение, состоящее в основном из мобилизованных граждан РФ, был уничтожен почти полностью в результате детонации БК ,складированного в том же здании. Уничтожена также практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию без малейшего признака маскировки.



По количеству жертв - до сих пор окончательных цифр нет, поскольку множество людей числятся пропавшими без вести (остались под завалами).

В любом случае - счет погибших и раненых идет на многие сотни (примерные цифры "200-х" имеются, но я их не стану озвучивать).



Меня ПРЕДУПРЕДИЛИ, что подобное может повториться В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, поскольку это не единственное подобное (чрезвычайно плотное) расположение личного состава и техники в зоне поражения ракет "Хаймерс". И - да - это не первый такой случай, - в прошлом году таких было тоже немало. Хотя, как правило, все-таки с меньшим количеством жертв. Но наши генералы необучаемы в принципе, хотя сами - после летних "погромов штабов" - предпочитают держаться подальше от расположения вверенных войск - вне радиуса поражения ракет противника".

