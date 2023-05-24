



В Крыму россияне выставили музейные экспонаты, украденные из Мелитополя

В оккупированном Севастополе россияне выставили музейные экспонаты, похищенные из Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщил "Крымский ветер".



На выставке представлено более 120 археологических артефактов из музея “Каменная могила”. Среди них – петроглифы, изображающие сцены охоты, древние предметы быта, керамика и орудия каменного века.



В январе городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты “подчинили” музею в Крыму памятник древней культуры “Каменная могила” и Мелитопольский краеведческий музей. Россияне также увезли все ценные экспонаты из музеев.



Россияне также разграбили музей-заповедник “Херсонес Таврический” и вывезли в Великий Новгород “на выставку” золото Византии и другие артефакты – древние изделия из кости, глины и других материалов. Кроме того, на территории “Херсонеса” россияне продолжают незаконные археологические раскопки. Об этом сообщило представительство президента Украины в Крыму.