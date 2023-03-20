



В Кнессете прошла панельная дискуссия о состоянии еврейских общин в Украине

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли проводит в Кнессете специальную конференцию о состоянии еврейских общин в Украине, посвященную годовщине войны.



Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подчеркнул потребность его страны в системах противовоздушной обороны, которые Израиль пока отказывается предоставить.



В то же время Корнийчук отметил, что “с самых первых дней мы испытали огромную поддержку израильского народа, израильских компаний, израильских НПО, всех“.



В конференции приняли участие украинские раввины, израильские гуманитарные НПО и дипломаты. Посол Израиля в Украине Михаил Бродский присоединился через Zoom из Киева.



Ведущий украинский раввин Моше Азман из Киева рассказал об усилиях по созданию нового города в Израиле для украинских репатриантов и помощи тысячам украинцев-евреев и не евреев бежать из страны.



