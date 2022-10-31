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В Киеве без света остались около 350 тысяч квартир после удара
31.10.2022 12:08 Алина Груднева

В Киеве без света остались около 350 тысяч квартир после удара

В Киеве порядка 350 тысяч квартир остались без света после утреннего обстрела, в результате которого был поврежден энергообъект. 

 
Об этом сообщает ДТЭК Киевские энергосети.
 
Силы РФ нанесли удар по объекту в Киевской области, в результате чего начались проблемы с электроснабжением украинской столицы и поставками воды. 
 
"Из-за этого в столице происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не актуальны", – сообщает в ДТЭК. 
 
В настоящее время, энергетики НЭК "Укрэнерго", экстренные службы и органы государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

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