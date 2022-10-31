



В Киеве без света остались около 350 тысяч квартир после удара

В Киеве порядка 350 тысяч квартир остались без света после утреннего обстрела, в результате которого был поврежден энергообъект.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские энергосети.

Силы РФ нанесли удар по объекту в Киевской области, в результате чего начались проблемы с электроснабжением украинской столицы и поставками воды.

"Из-за этого в столице происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не актуальны", – сообщает в ДТЭК.

В настоящее время, энергетики НЭК "Укрэнерго", экстренные службы и органы государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.