



В ISW предположили, когда РФ попытается совершить новое наступление в Украине

Весной россияне, вероятнее всего, продолжат локальные атаки на фронте, а новую попытку наступления в Украине осуществят летом 2024 года.



Такой прогноз озвучили в американском Институте изучения войны.



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Согласно отчету ISW, военная помощь от Запада могла бы помочь украинцам удерживать позиции и отражать наступательные действия противника в ближайшие месяцы.



По прогнозу аналитиков, РФ будет пытаться сохранить темп операций по всей линии фронта, несмотря на большие потери, чтобы лишить Силы обороны Украины возможности стабилизировать свои оборонительные линии.