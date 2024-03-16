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В ISW предположили, когда РФ попытается совершить новое наступление в Украине
16.03.2024 08:58 Алина Груднева

В ISW предположили, когда РФ попытается совершить новое наступление в Украине

Весной россияне, вероятнее всего, продолжат локальные атаки на фронте, а новую попытку наступления в Украине осуществят летом 2024 года.

Такой прогноз озвучили в американском Институте изучения войны.

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Согласно отчету ISW, военная помощь от Запада могла бы помочь украинцам удерживать позиции и отражать наступательные действия противника в ближайшие месяцы.

По прогнозу аналитиков, РФ будет пытаться сохранить темп операций по всей линии фронта, несмотря на большие потери, чтобы лишить Силы обороны Украины возможности стабилизировать свои оборонительные линии.

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