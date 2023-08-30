



В Госдуме предложили применить ядерное оружие на юге Украины

Депутат Государственной думы РФ генерал-полковник Андрей Гурулев предложил применить тактическое ядерное оружие на юге Украины.



Таким образом, он с возмущением признал успехи Вооруженных сил Украины в этом районе.



Гурулев считает село Работино в Запорожской области, недавно освобожденное украинскими войсками, "идеальным местом" для применения ядерного оружия.



"Они все собрались там в одном месте… Это идеальное место. Даже теми силами, которые у нас сейчас есть, мы можем пройти вперед, "освободив" Запорожскую, а может быть даже и Днепропетровскую область", - сказал он, поддержав "идею" пропагандиста Соловьева.