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В Госдуме предложили применить ядерное оружие на юге Украины
30.08.2023 12:50 Алина Груднева

В Госдуме предложили применить ядерное оружие на юге Украины

Депутат Государственной думы РФ генерал-полковник Андрей Гурулев предложил применить тактическое ядерное оружие на юге Украины.

Таким образом, он с возмущением признал успехи Вооруженных сил Украины в этом районе.

Гурулев считает село Работино в Запорожской области, недавно освобожденное украинскими войсками, "идеальным местом" для применения ядерного оружия.

"Они все собрались там в одном месте… Это идеальное место. Даже теми силами, которые у нас сейчас есть, мы можем пройти вперед, "освободив" Запорожскую, а может быть даже и Днепропетровскую область", - сказал он, поддержав "идею" пропагандиста Соловьева.

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