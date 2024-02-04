В Forbes рассказали, как США "предали" Украину
Вашингтон подвел Украину, не поставив вовремя необходимые для защиты от России боеприпасы.
Об этом говорится в материале американского журнала Forbes.
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Уточняется, что американская помощь перестала поступать в Украину в конце декабря, когда республиканцы отказались голосовать за предложение президента США Джо Байдена о выделении дополнительных $61 млрд.
По данным журнала, первыми "предательство" американцев прочувствовали на себе артиллерийские батареи, поскольку США были одним из крупнейших поставщиков гаубиц и ракетных установок, а также боеприпасов. Пока украинцы испытывали снарядный "голод", артиллеристы РФ начали усиливаться.
ВСУ пытаются компенсировать дефицит снарядов FPV-дронами, в то время как ВС РФ размещает артиллерию на расстояниях от 15 до 24 км от линии фронта, что делает ее практически недосягаемой.