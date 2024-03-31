



В Финляндии не исключили отправку войск НАТО в Украину

В будущем в Украину могут быть отправлены военные из стран НАТО.



Такое предположение в комментарии газете Financial Times озвучила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.



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В то же время, она не думает, что сейчас в этом есть необходимость.



"Сейчас не время отправлять войска, и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать", - считает министр.