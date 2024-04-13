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В Financial Times озвучили сроки, когда возможно наступление РФ в Украине
13.04.2024 18:43 Алина Груднева

В Financial Times озвучили сроки, когда возможно наступление РФ в Украине

Россия может совершить новую попытку крупномасштабного наступления в Украине в конце весны или в начале предстоящего лета.

Об этом говорится в публикации Financial Times со ссылкой на источники в украинской и западных разведках.

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По мнению журналистов, наступление РФ может вести сразу на нескольких направлениях. В частности, россияне могут попытаться захватить больше территории в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Также источники в разведках обеспокоены возможностью нападения РФ на Харьков.

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